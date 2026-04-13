交易 Jardine C&C - C07sg 差价合约

关于 Jardine C&C

怡和车行有限公司是怡和集团在东南亚的投资控股公司。 公司专注于投资以城市化和消费阶层为主题的业务。 公司在印度尼西亚的多元化集团Astra拥有权益，该集团也是东南亚的汽车集团。 它还通过THACO公司、制冷电气工程公司和Vinamilk公司在越南拥有权益，以及在越南南部、泰国、斯里兰卡、柬埔寨和孟加拉国经营的Siam City Cement Public Company。 公司投资组合中的其他投资项目是新加坡、马来西亚和缅甸的自行车和马车业务，以及印度尼西亚的Tunas Ridean。 该公司在大约六个国家的八个部门拥有业务。