交易 Jardine C&C - C07sg 差价合约
关于 Jardine C&C
怡和车行有限公司是怡和集团在东南亚的投资控股公司。 公司专注于投资以城市化和消费阶层为主题的业务。 公司在印度尼西亚的多元化集团Astra拥有权益，该集团也是东南亚的汽车集团。 它还通过THACO公司、制冷电气工程公司和Vinamilk公司在越南拥有权益，以及在越南南部、泰国、斯里兰卡、柬埔寨和孟加拉国经营的Siam City Cement Public Company。 公司投资组合中的其他投资项目是新加坡、马来西亚和缅甸的自行车和马车业务，以及印度尼西亚的Tunas Ridean。 该公司在大约六个国家的八个部门拥有业务。
最新股票文章
阿里巴巴突破楔形整理，AI 动能回暖推动股价表现
阿里巴巴（Alibaba）正逐步成为人工智能（AI）领域中不可忽视的重要参与者。
07:52, 14 一月 2026
特斯拉财报“爆雷”后如何交易？
第二季度财报不及预期，股价盘后下跌，马斯克警告“接下来几个季度可能会较为艰难”
20:21, 24 七月 2025
宁德时代（CATL）股票预测：第三方价格目标
探索宁德时代（CATL）2025年及未来的股价预测，涵盖分析师目标价等关键信息
13:10, 11 六月 2025
英伟达股票预测：第三方价格目标
自2025年年初以来，截至4月中旬，英伟达（NVDA）股价下跌约27.37%，但同比上涨26.48%。基于4月22日开盘价98.78美元，自1月初以来，英伟达股票波动显著，受到行业特定因素以及围绕美国贸易关税的更广泛股市不确定性影响。
17:42, 19 五月 2025