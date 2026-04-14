交易 Japan Airlines Co., Ltd. - 9201 差价合约
关于 Japan Airlines Co. Ltd.
日本航空股份有限公司是一家总部设在日本的公司，主要从事航空业务。 本公司坚持参与国际和国内旅客和货物的定期和不定期航空运输业务，飞机使用业务，以及其他附带或相关的业务，如提供机场旅客服务、地面处理、维修、货运、旅客销售和机场周边业务。 公司还从事旅游计划和销售业务，包括计划销售、航空公司座位销售、行李运送、系统开发和运营、为旅游行业提供票务系统，以及航空运输的信用卡业务。
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