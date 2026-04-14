交易 James Fisher and Sons PLC - FSJ 差价合约
关于 James Fisher & Sons plc
詹姆斯-费舍尔父子公司是一家为全球海洋、石油和天然气以及其他保障行业提供服务的公司。 公司的部门包括海事支持、专业技术、海上石油和油轮。 海事支持部门为全球海运业提供产品、服务和解决方案。 海事支持服务提供给一系列终端市场部门，包括海洋、石油和天然气、港口、建筑和可再生能源。 专业技术部门向国际国防市场和英国核退役市场提供潜水设备和服务、潜艇救援船和终身救援服务和工程解决方案。 海上石油分部向全球石油和天然气以及可再生能源行业提供一系列服务和设备。 油轮部门经营一支产品和化学品油轮船队，沿英国和欧洲北部海岸线进行贸易，运送清洁石油产品和化学品。
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