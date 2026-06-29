交易 Jabil - JBL

关于 Jabil Inc

捷普公司在全球范围内提供电子制造服务和解决方案。 公司的经营分为两个部分，包括电子制造服务（EMS）和多样化的制造服务（DMS）。 其EMS部门专注于利用信息技术（IT），供应链设计和工程，以核心电子产品为中心的技术，共享其制造基础设施和服务一系列市场的能力。 它的DMS部门专注于提供工程解决方案和对材料科学和技术的关注。 它为汽车、资本设备、消费者生活方式和可穿戴技术、计算和存储、国防和航空航天、数字家庭、新兴增长、医疗保健、工业和能源、移动、包装、销售点和印刷行业的公司提供电子设计、生产和产品管理服务。 公司还提供纸瓶和纸基包装解决方案。