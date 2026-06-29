交易 iShares U.S. Aerospace & Defense ETF - ITA
关于 iShares U.S. Aerospace & Defense ETF
该投资旨在追踪由美国航空航天和国防部门股票组成的道琼斯美国精选航空航天和国防指数的投资结果。 该基金提供了对工业行业中一个有趣的部分，即航空航天和国防部门的投资机会。 然而，这种对政府的关注也可能带来负面影响，特别是如果国防开支在未来几年急剧下降，或者如果预算问题迫使大幅削减更多 "可自由支配的 "国防项目。
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