交易 iShares Trust - iShares Select Dividend ETF - DVY 差价合约
关于 iShares Trust - iShares Select Dividend ETF
该投资寻求跟踪由相对高分红的美国股票组成的道琼斯美国精选红利指数的投资结果。 该ETF是希望将股票投资重点放在派息股票上的投资者的几种选择之一；相关指数通过每股股息增长率、股息支付百分比和股息收益率等因素来筛选股票范围。 鉴于这一重点，DVY作为长期投资组合中的一个核心组成部分可能是有用的，尽管投资者应该注意，它可能会对价值型股票和美国经济的某些部门（如公用事业）产生重大偏向。 FVD、VYM和SDY只是众多专注于大市值分红公司的ETF中的几个；寻求接触美国股市这一角落的投资者有很多ETF选择。
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