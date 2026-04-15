交易 iShares Preferred and Income Securities ETF - PFF 差价合约

关于 iShares Preferred and Income Securities ETF

该投资寻求跟踪ICE交易所上市优先及混合证券指数的投资结果，该指数衡量在纽约证券交易所或纳斯达克上市的一组精选的交易所上市、以美元计价的优先证券、混合证券和可转换优先证券的表现。该基金可将其资产的至少80%投资于其相关指数的成分证券，以及具有与其相关指数的成分证券基本相同的经济特征的投资。 该ETF为投资者提供了优先股的投资机会，这是资本市场中一个有趣的部分，大多数投资者对其没有太多的接触。 因此，优先股适合于那些寻求提高投资组合收益率的人，或者那些寻找风险较小的股票投资形式的人，这些股票在广泛的股票组合中相对缺乏。 PFF在行业和持股总数方面都相当分散；该基金有不到250只证券，并以金融业为重，尽管其他行业也占该基金的近20%。