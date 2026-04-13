交易 iShares MSCI Sweden ETF - EWD 差价合约

关于 iShares MSCI Sweden ETF

该基金一般将至少80%的资产投资于其相关指数的成分证券，以及具有与相关指数成分证券基本相同的经济特征的投资。 EWD通过投资于在瑞典国家证券交易所交易的证券，为投资者提供欧洲市场的投资机会。 由于该基金中的许多大盘股可能会在其他EFA持有的股票中出现，因此该基金不适合寻求在欧洲广泛分散投资的投资者。 对于特别是寻求高水平的瑞典市场投资的投资者来说，EWD可能是目前最好的 "纯游戏 "选择。