交易 iShares MSCI South Africa ETF - EZA 差价合约

关于 iShares MSCI South Africa ETF

该基金一般将至少80%的资产投资于其相关指数的成分证券，以及具有与相关指数成分证券基本相同的经济特征的投资。 标的指数旨在衡量南非股票市场的大型和中型资本部分的表现。 相关指数使用了一种上限方法，将任何单一 "集团实体 "的权重限制在相关指数权重的25%以内。 EZA通过投资于总部设在南非的公司的证券，为投资者提供南非新兴市场的投资机会。