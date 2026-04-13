交易 iShares MSCI Malaysia ETF - EWM 差价合约

关于 iShares MSCI Malaysia ETF

该基金一般将至少80%的资产投资于其相关指数的成分证券，以及具有与相关指数成分证券基本相同的经济特征的投资。 标的指数旨在衡量马来西亚市场的大中型资本部分的表现。 EWM通过投资总部设在马来西亚的公司的证券，为投资者提供对马来西亚新兴市场的投资机会。 由于该基金中的许多大盘股可能在其他新兴市场基金中找不到，EWM可以成为一个有趣的卫星投资，但可能不适合作为多元化投资组合的核心投资。