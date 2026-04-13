交易 iShares MSCI Eurozone ETF - EZU 差价合约

关于 iShares MSCI Eurozone ETF

该投资寻求跟踪MSCI欧洲货币联盟指数的投资结果，该指数由使用欧元作为官方货币的发达市场国家的大中型资本股票组成。 该基金一般将至少80%的资产投资于其相关指数的成分证券，以及具有与相关指数的成分证券基本相同的经济特征的投资。 该指数由以下10个发达市场国家的证券组成。 奥地利、比利时、芬兰、法国、德国、爱尔兰、意大利、荷兰、葡萄牙和西班牙。 然而，当涉及到国家时，EZU确实偏向于法国、德国和西班牙，它们占基金资产配置的大部分。