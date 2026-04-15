交易 iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF - SCZ 差价合约

关于 iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF

该投资寻求跟踪MSCI EAFE小型股指数的投资结果，该指数由小型资本化发达市场股票组成，不包括美国和加拿大。 该基金通常会将其至少80%的资产投资于相关指数的成分证券以及具有与相关指数成分证券基本相同的经济特征的投资。 大多数国际ETF都以巨型股为主，这种偏向会使风险向能源和金融业倾斜，并导致与目标市场的国内消费模式的相关性较弱。 从成本角度看，这只ETF是有竞争力的，而且持股的深度保证了对一些美国以外的发达经济体的均衡投资。