交易 iShares MSCI EAFE ETF - EFA 差价合约
关于 iShares MSCI EAFE ETF
该投资寻求跟踪MSCI EAFE指数的投资结果，该指数由大中型发达市场股票组成，不包括美国和加拿大。 该基金一般将至少80%的资产投资于其相关指数的成分证券，以及具有与相关指数的成分证券基本相同的经济特征的投资。 该指数是一个经过自由流通调整的市值加权指数，旨在衡量美国和加拿大以外的发达市场的大中型资本的股票市场表现。 这是一个很难击败的报价，除非你可以免去这个ETF的佣金，或者把流动性（和相关的期权流动性）看得高于一切；EFA的特点是营业额高得多，这并不奇怪，这表明更活跃的交易者更喜欢。
最新股票文章
阿里巴巴突破楔形整理，AI 动能回暖推动股价表现
阿里巴巴（Alibaba）正逐步成为人工智能（AI）领域中不可忽视的重要参与者。
07:52, 14 一月 2026
特斯拉财报“爆雷”后如何交易？
第二季度财报不及预期，股价盘后下跌，马斯克警告“接下来几个季度可能会较为艰难”
20:21, 24 七月 2025
宁德时代（CATL）股票预测：第三方价格目标
探索宁德时代（CATL）2025年及未来的股价预测，涵盖分析师目标价等关键信息
13:10, 11 六月 2025
英伟达股票预测：第三方价格目标
自2025年年初以来，截至4月中旬，英伟达（NVDA）股价下跌约27.37%，但同比上涨26.48%。基于4月22日开盘价98.78美元，自1月初以来，英伟达股票波动显著，受到行业特定因素以及围绕美国贸易关税的更广泛股市不确定性影响。
17:42, 19 五月 2025