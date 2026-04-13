交易 iShares MSCI EAFE ETF - EFA 差价合约

关于 iShares MSCI EAFE ETF

该投资寻求跟踪MSCI EAFE指数的投资结果，该指数由大中型发达市场股票组成，不包括美国和加拿大。 该基金一般将至少80%的资产投资于其相关指数的成分证券，以及具有与相关指数的成分证券基本相同的经济特征的投资。 该指数是一个经过自由流通调整的市值加权指数，旨在衡量美国和加拿大以外的发达市场的大中型资本的股票市场表现。 这是一个很难击败的报价，除非你可以免去这个ETF的佣金，或者把流动性（和相关的期权流动性）看得高于一切；EFA的特点是营业额高得多，这并不奇怪，这表明更活跃的交易者更喜欢。