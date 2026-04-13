交易 iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF - EMB 差价合约

关于 iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF

该投资旨在追踪由美元计价的新兴市场债券组成的摩根大通EMBI®全球核心指数的投资结果。 该指数是一个广泛的、多样化的以美元计价的新兴市场债务基准，追踪新兴市场国家活跃交易的外债工具的总回报。 这只ETF提供了以美元计价的新兴市场发行人债务的风险敞口，提供了一个资产类别的风险敞口，可以提高当前的回报，并提供地理上的多样化，而不会将汇率波动带入方程式。 但是，对于那些寻求接触以美元计价的新兴市场债务的人来说，EMB提供了一个低成本的选择，它具有良好的多样性和极强的流动性。