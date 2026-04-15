交易 iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF - SHY 差价合约
关于 iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
该投资寻求跟踪ICE®美国国债1-3年债券指数（"标的指数"）的投资结果。该基金将至少80%的资产投资于标的指数的成分证券，并将至少90%的资产投资于BFA认为有助于该基金跟踪标的指数的美国国债证券。 标的指数衡量的是剩余期限大于或等于1年且小于3年的美国国债的表现。 这只受欢迎的ETF提供了对到期曲线短端的风险敞口，专注于到期日在三年以下的证券。 SHY可以成为在动荡市场中停放资产的一个很好的安全避风港，但不会带来太多的当前收益。
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