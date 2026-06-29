交易 Iron Mountain Incorporated - IRM

关于 Iron Mountain Inc

铁山公司从事支持信息存储和检索的物理生态系统，这些企业依靠纸质文件或计算机磁带来存储其宝贵的信息。 该公司通过三个部分运营。 全球RIM业务、全球数据中心业务和企业及其他业务。 全球RIM业务部门提供五项服务，记录管理、数据管理、全球数字解决方案和消费者存储。 全球数据中心业务部门提供数据中心设施和容量，以保护关键任务资产并确保其客户的信息技术（IT）基础设施的持续运行，并提供数据中心选项。 企业和其他业务部门主要由相邻业务和其他企业项目组成。 它服务的行业包括商业、法律、金融、医疗保健、保险、生命科学、能源、商业服务、娱乐和政府组织。