交易 Iron Mountain Incorporated - IRM
关于 Iron Mountain Inc
铁山公司从事支持信息存储和检索的物理生态系统，这些企业依靠纸质文件或计算机磁带来存储其宝贵的信息。 该公司通过三个部分运营。 全球RIM业务、全球数据中心业务和企业及其他业务。 全球RIM业务部门提供五项服务，记录管理、数据管理、全球数字解决方案和消费者存储。 全球数据中心业务部门提供数据中心设施和容量，以保护关键任务资产并确保其客户的信息技术（IT）基础设施的持续运行，并提供数据中心选项。 企业和其他业务部门主要由相邻业务和其他企业项目组成。 它服务的行业包括商业、法律、金融、医疗保健、保险、生命科学、能源、商业服务、娱乐和政府组织。
最新股票文章
SpaceX上市首日收涨19%——IPO后如何交易SpaceX SPCX差价合约
SpaceX（SPCX）于2026年6月12日在纳斯达克首次上市，开盘报150美元，收盘报160.95美元，较135美元的IPO发行价上涨19.2%。
08:41, 16 六月 2026
阿里巴巴突破楔形整理，AI 动能回暖推动股价表现
阿里巴巴（Alibaba）正逐步成为人工智能（AI）领域中不可忽视的重要参与者。
07:52, 14 一月 2026
特斯拉财报“爆雷”后如何交易？
第二季度财报不及预期，股价盘后下跌，马斯克警告“接下来几个季度可能会较为艰难”
20:21, 24 七月 2025
宁德时代（CATL）股票预测：第三方价格目标
探索宁德时代（CATL）2025年及未来的股价预测，涵盖分析师目标价等关键信息
13:10, 11 六月 2025