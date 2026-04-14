交易 iQIYI, Inc. - IQ 差价合约
关于 IQIYI Inc - ADR
爱奇艺公司是一家总部设在中国的公司，主要从事提供在线娱乐服务。 公司主要通过其应用平台提供电影、电视剧、综艺节目和动漫等正版视频内容。 通过该平台，公司主要为客户提供《盗墓笔记》、《神秘九层》、《燃冰》、《奇葩说》、《中国说唱》等节目。 公司建立了一个基于娱乐的社交媒体平台--爱奇艺拍拍，供粉丝关注明星和娱乐圈，并与之互动。
最新股票文章
阿里巴巴突破楔形整理，AI 动能回暖推动股价表现
阿里巴巴（Alibaba）正逐步成为人工智能（AI）领域中不可忽视的重要参与者。
07:52, 14 一月 2026
特斯拉财报“爆雷”后如何交易？
第二季度财报不及预期，股价盘后下跌，马斯克警告“接下来几个季度可能会较为艰难”
20:21, 24 七月 2025
宁德时代（CATL）股票预测：第三方价格目标
探索宁德时代（CATL）2025年及未来的股价预测，涵盖分析师目标价等关键信息
13:10, 11 六月 2025
英伟达股票预测：第三方价格目标
自2025年年初以来，截至4月中旬，英伟达（NVDA）股价下跌约27.37%，但同比上涨26.48%。基于4月22日开盘价98.78美元，自1月初以来，英伟达股票波动显著，受到行业特定因素以及围绕美国贸易关税的更广泛股市不确定性影响。
17:42, 19 五月 2025