交易 Invesco WilderHill Clean Energy ETF - PBW 差价合约

关于 Invesco WilderHill Clean Energy ETF

该指数由在美国主要交易所上市的上市公司的股票组成，这些公司从事推进清洁能源和保护的业务，或者对清洁能源的发展很重要。 股票被纳入指数是基于指数提供者的评估，即这些公司将从使用清洁能源、零二氧化碳可再生能源和保护环境的社会转型中大大受益。 这只ETF提供了一种独特的玩弄清洁能源的方式，专注于那些专注于更绿色和普遍可再生的能源和促进清洁能源的技术的公司。 因此，PBW的行业风险状况可能与ICLN等基金不同；PBW大量投资于科技公司，将其余的风险分散到工业、材料、消费公司、公用事业，甚至保健公司。