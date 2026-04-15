交易 Invesco High Yield Equity Dividend Achievers ETF - PEY 差价合约

关于 Invesco High Yield Equity Dividend Achievers ETF

严格按照其准则和授权程序，纳斯达克公司在相关指数中包括有持续增加股息记录的普通股，主要是基于股息收益率和股息的持续增长。 这只ETF提供了一种方法，以获取长期以来持续增加股息的美国公司的股票，专注于一组精选的公司，这些公司具有作为持续股息来源的可靠记录，并可能提供相对于更广泛市场的有吸引力的当前收益率。 有几十种ETF提供支付股息的公司的风险，包括与股息加权指数和基准挂钩的产品，这些产品采用各种筛选方法，以确保成分公司提供有吸引力的股息收益。