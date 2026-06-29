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关于 Invesco
英维思科有限公司（Invesco Ltd. (英威斯科有限公司（Invesco）是一家独立的投资管理公司。 英维思科在美洲、欧洲、中东和非洲（EMEA）以及亚太地区约110个国家的投资管理行业内为零售和机构市场服务。 它提供一系列跨资产类别、投资风格和地域的投资策略。 公司的资产类别包括货币市场、平衡型、股票、固定收益和另类投资。 其资产管理能力包括共同基金、交易所交易基金（ETF）、独立管理账户（SMA）、模型投资组合、指数化和保险解决方案、个人储蓄账户（ISA）、可变资本投资公司（ICVC）、单位投资信托（UIT）和可变保险基金。 英维思科的客户群包括公共和私人实体、工会、非营利组织、捐赠基金、基金会、养老基金、金融机构和主权财富基金。
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