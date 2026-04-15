交易 Invesco Global Water ETF - PIO 差价合约

关于 Invesco Global Water ETF

该投资旨在跟踪纳斯达克OMX全球水指数SM（"标的指数"）的投资结果（未计费用和支出）。该基金一般将其总资产的至少90%投资于构成标的指数的证券，以及基于标的指数中的证券的美国预托证券和全球存托证券。 标的指数由位于美国以及全球发达和新兴市场的全球交易所上市公司的证券组成，这些公司创造的产品旨在为家庭、企业和工业节约和净化水。 该ETF提供了在水行业普遍经营的一组公司的投资机会，包括水务设施和基础设施公司以及水设备和材料公司。