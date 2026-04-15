交易 Invesco Global Clean Energy ETF - PBD 差价合约

关于 Invesco Global Clean Energy ETF

该投资寻求跟踪WilderHill新能源全球创新指数（"标的指数"）的投资结果（未计入费用和开支）。该基金一般会将其总资产的至少90%投资于构成标的指数的证券，以及代表标的指数证券的美国存托凭证（"ADRs"）和全球存托凭证（"GDRs"）。 标的指数主要由公司组成，这些公司的技术主要集中在清洁能源的产生和使用、保护和效率，以及一般可再生能源的发展上，由指数提供者决定。 这只ETF提供对全球清洁能源指数的投资，包括相关投资组合中的美国和国际股票。 PBD还分散投资于各种类型的清洁能源，如风能、太阳能和水力，这使它成为那些希望押注于清洁能源热潮但不愿意集中押注于某一特定子行业的人的有趣选择。