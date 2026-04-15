交易 Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco Water Resources ETF - PHO 差价合约
关于 Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco Water Resources ETF
该投资旨在追踪纳斯达克OMX美国水务指数SM（"标的指数"）的投资结果（未计费用和开支）。 该基金一般会将其总资产的至少90%投资于构成标的指数的证券。 标的指数旨在跟踪那些为家庭、企业和工业节约和净化水而创造产品的公司的业绩。 这只ETF提供了在水行业普遍经营的一组公司的风险，包括水务公司和基础设施公司以及水设备和材料公司。 因此，由于风险暴露的针对性，这只ETF可能不属于长期买入并持有的投资组合，但对于那些相信稀缺性问题将促使对水处理公司需求增加的人来说，可能会有吸引力。
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