交易 Invesco DWA Technology Momentum ETF - PTF 差价合约
关于 Invesco DWA Technology Momentum ETF
该投资旨在追踪多西-赖特®技术领先者指数（"标的指数"）的投资结果（未计入费用和开支）。该基金通常将其总资产的至少90%投资于构成标的指数的证券。 标的指数由至少30家技术领域的公司证券组成，这些公司具有强大的相对优势或 "动量 "特征。 随着年复一年的创新，投资于PTF将为投资者提供机会，以兑现科技行业不可避免的前进势头。
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