交易 International Flavors & Fragrans - IFF 差价合约
关于 International Flavors & Fragrans
International Flavors & Fragrances Inc.提供感官、食品和饮料、制药、健康和保健、家庭和个人护理解决方案和配料。 它通过营养、香味、健康和生物科学以及医药解决方案等部门进行运营。 Nourish部门由天然成分组合组成，以改善饮料、乳制品、烘焙、糖果和烹饪应用中的营养价值、质地和功能。 香味部门包括其传统的香味部门以及其香味配料业务。 健康与生物科学部门包括一个生物技术驱动的益生菌组合，生产用于发酵食品的培养物，如酸奶、奶酪和发酵饮料。 医药解决方案部门包括纤维素和藻酸盐类的医药辅料。
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