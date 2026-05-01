交易 Intercontinental Exchange - ICE 差价合约

关于 Intercontinental Exchange Inc

洲际交易所公司是一家为包括金融机构、公司和政府实体在内的一系列客户提供市场基础设施、数据服务和技术解决方案的供应商。 公司的部门包括交易所、固定收益和数据服务以及抵押贷款技术。 交易所部门经营受监管的市场，用于各种衍生品合同和金融证券的上市、交易和清算。 固定收入和数据服务部门提供固定收入定价、参考数据、指数、分析和执行服务，以及全球信用违约掉期（CDS）、清算和多资产类别数据交付解决方案。 抵押贷款技术部门包括发起技术、关闭解决方案、数据和分析，以及其他抵押贷款技术业务。 其技术解决方案支持其客户的工作流程，如交易和清算技术和多资产类别分析等。