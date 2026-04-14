交易 Inpex Corporation - 1605 差价合约

关于 Inpex Corporation

Inpex公司是一家总部设在日本的公司，主要从事石油和天然气产品的勘探、开发、生产和销售，以及对从事这些业务的公司进行投资和融资。 该公司在五个地区分部运营。 公司在日本、亚洲和大洋洲（如印度尼西亚、澳大利亚和东帝汶）、欧亚（欧洲和新独立国家）（如阿塞拜疆和哈萨克斯坦）、中东和非洲（如阿联酋）以及美洲从事石油和天然气产品的生产。 日本分部还从事天然气和石油产品的购买和销售。