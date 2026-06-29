交易 Inovio Pharmaceuticals, Inc. - INO
关于 Inovio Pharmaceuticals Inc
Inovio Pharmaceuticals, Inc.（INOVIO）是一家生物技术公司。 公司致力于将设计好的脱氧核糖核酸（DNA）药物和疫苗推向市场，以帮助人们预防传染病，包括COVID-19，并帮助治疗癌症患者和与人乳头瘤病毒（HPV）有关的疾病。 其DNA药物管道包括三种类型的候选产品，即预防性DNA疫苗、治疗性DNA免疫疗法和DNA编码的单克隆和双特异性抗体（dMAbs和dBTAs），这些产品利用INOVIO的综合平台的两个组成部分SynCon和CELLECTRA。 公司的SynCon技术创造了优化的质粒。 INOVIO的CELLECTRA智能递送装置促进了其DNA药物在细胞中的摄取。 其SynCon DNA药物旨在产生抗原特异性抗体和T细胞反应。
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