交易 Inmobiliaria Colonial, SOCIMI, S.A. - COLes 差价合约
关于 Inmobiliaria Colonial SOCIMI S.A.
Inmobiliaria Colonial SOCIMI SA，前身为Inmobiliaria Colonial SA，是一家总部设在西班牙的公司，从事房地产投资信托基金（REIT）的经营。 该公司的活动分为两个业务部门。 物业租赁，以及土地和开发。 物业租赁部门专注于在欧洲收购、开发、租赁和销售办公大楼。 土地和开发部门包括由Riofisa子集团管理的购物中心。 公司的房地产组合包括位于西班牙巴塞罗那和马德里以及法国巴黎的办公楼。 公司控制着一些子公司，如Torre Marenostrum SL、Societe Fonciere Lyonnaise SA、Danieltown Spain SLU和Colonial Invest SLU。
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