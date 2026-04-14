交易 Ingersoll Rand - IR 差价合约

关于 Ingersoll Rand

英格索兰公司是一家多元化的全球供应商，提供关键任务的流量创造产品和工业解决方案。 公司提供空气、流体、能源和医疗技术，提供服务和解决方案以提高工业生产力和效率。 它生产一系列的压缩机、泵、真空和鼓风机产品。 该公司通过两个部门运营。 工业技术和服务部门设计、制造、销售和服务一系列空气和气体压缩、真空和鼓风机产品、流体传输设备、装载系统、电动工具和起重设备，包括相关的售后零件、耗材和服务。 精密和科学技术分部设计、制造和销售一系列泵、流体管理系统、配件和售后零件，在专门或关键应用中提供液体和气体的定量、传输、分配、压缩、采样、压力管理和流量控制。