交易 Ing Groep Adr Rep 1 - ING

关于 ING Groep NV (ADR)

ING Groep N.V. (ING)是一家金融机构。 该公司提供银行服务。 公司的业务部门包括：荷兰零售，在荷兰提供往来和储蓄账户、商业贷款、抵押贷款和其他消费贷款；比利时零售，提供与荷兰类似的产品；德国零售，提供往来和储蓄账户、抵押贷款和其他客户贷款；其他零售，提供与荷兰类似的产品，以及批发银行，提供批发银行业务（从现金管理到企业融资的全系列产品）、房地产和租赁。 公司的零售银行业务线向个人、中小型企业（SME）和中型企业提供产品和服务。 ING在澳大利亚的银行业务活动由ING银行（澳大利亚）有限公司（以ING Direct的名义进行交易）和ING银行NV悉尼分行承担。