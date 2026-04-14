交易 Impinj - PI 差价合约
关于 Impinj
Impinj, Inc.是一家开发物联网（IoT）解决方案的公司。 该公司提供各种实物物品的身份、位置和真实性。 其平台包括多个产品系列，以无线方式连接各个物品，并将有关连接物品的数据提供给由其合作伙伴网络支持的商业和消费者应用。 公司及其合作伙伴通过嵌入物品或其包装中的微型无线电芯片连接物品，读取并提供每个物品的身份、位置和真实性。 它已经实现了对500多亿件物品的连接，使企业和消费者能够从这些连接的物品中获取信息。 它的平台使用RAIN，这是一种射频识别（或称RFID）技术，是它的先驱。 它率先开发了RAIN无线标准，游说政府分配频谱，并共同创立了拥有约160家成员公司的RAIN联盟。
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