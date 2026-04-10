交易 Imerys - NK 差价合约
关于 Imerys
Imerys SA是一家总部设在法国的特种矿物公司，为许多行业提供一系列可定制的解决方案，如建筑材料、移动能源、炼钢、农业食品、汽车和化妆品。 公司通过两个部门运营。 高性能矿物和高温材料及解决方案。 高性能矿物公司提供油漆和涂料的添加剂，技术陶瓷和传统陶瓷的组件，塑料和聚合物的添加剂，印刷和书写纸以及纸板和包装的填料和涂层，液体食品和血浆的过滤剂，移动能源和精密的特种石墨。 高温材料和解决方案为高温工业过程提供耐火矿物和解决方案，为铸造模具提供膨润土，为磨料提供刚玉粉，为地板砂浆提供高性能粘合剂。 该公司在全球范围内开展活动。
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