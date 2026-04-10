交易 IFAST - AIYsg 差价合约
关于 iFAST Corporation Ltd
iFAST股份有限公司是一家总部设在新加坡的提供财富管理的金融科技公司。 公司通过各个部门提供一系列的投资产品和服务，包括企业对企业（B2B）、企业对消费者（B2C）、金融科技解决方案（B2B2C）和Bondsupermart。 公司提供投资产品，包括基金、债券和新加坡政府证券（SGS）、股票、交易所交易基金（ETF）、保险产品和服务，包括在线全权投资组合管理服务（DPMS）、研究和投资研讨会、金融技术（Fintech）解决方案、投资管理和交易服务。 公司为亚洲的金融咨询公司、金融机构、银行、互联网公司、跨国公司，以及零售和高净值投资者提供服务。
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