交易 Icici Bank Adr Rep 2 - IBN 差价合约
关于 ICICI Bank Ltd (ADR)
ICICI银行有限公司（本银行）是一家银行公司。 本行从事提供一系列的银行和金融服务，包括商业银行和财政业务。 本行的业务部门包括零售银行业务，批发银行业务，财政业务和其他银行业务。 本行提供一系列产品，包括储蓄账户，妇女账户，老年人账户，活期账户，信用卡，住房贷款，个人贷款，汽车贷款，黄金贷款，定期存款，经常性存款，人寿保险，和一般保险。 它提供一系列的网上银行服务，包括支付账单、提出服务请求和进行转账。 它还提供一系列移动银行服务，包括iMobile Pay、短信服务（SMS）银行、Call to Pay和即时支付服务（IMPS）。 它的一般保险产品包括健康保险、旅游保险、家庭保险、两轮车保险和汽车保险。
最新股票文章
阿里巴巴突破楔形整理，AI 动能回暖推动股价表现
阿里巴巴（Alibaba）正逐步成为人工智能（AI）领域中不可忽视的重要参与者。
07:52, 14 一月 2026
特斯拉财报“爆雷”后如何交易？
第二季度财报不及预期，股价盘后下跌，马斯克警告“接下来几个季度可能会较为艰难”
20:21, 24 七月 2025
宁德时代（CATL）股票预测：第三方价格目标
探索宁德时代（CATL）2025年及未来的股价预测，涵盖分析师目标价等关键信息
13:10, 11 六月 2025
英伟达股票预测：第三方价格目标
自2025年年初以来，截至4月中旬，英伟达（NVDA）股价下跌约27.37%，但同比上涨26.48%。基于4月22日开盘价98.78美元，自1月初以来，英伟达股票波动显著，受到行业特定因素以及围绕美国贸易关税的更广泛股市不确定性影响。
17:42, 19 五月 2025
通用大西洋支持的印度Acko保险公司拟IPO估值达25亿美元 -- 消息人士
Reuters News•Europe07:41 (UTC), 27 undefined 2026
媒体-TPG 牵头的财团将以约 400 亿卢比收购印度 Aseem 基础设施融资公司 - 彭博新闻社
Reuters News•Europe02:21 (UTC), 24 undefined 2026
更新版 1-据《日经新闻》报道，保德信金融日本公司又一部门因涉嫌不当行为案件接受调查
Reuters News•Europe21:40 (UTC), 21 undefined 2026