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关于 IAMGOLD Corporation

IAMGOLD公司是一家位于加拿大的中等规模的金矿公司。 公司的主要业务是勘探、开发和经营金矿。 它在全球三个地区经营，即北美、南美和西非。 公司的采矿项目包括Rosebel金矿、Essakane金矿、Westwood金矿、Sadiola金矿和Yatela。 Rosebel金矿位于南美洲苏里南东北部矿产丰富的Brokopondo区。 Essakane项目位于西非的布基纳法索东北部。 它横跨布基纳法索萨赫勒地区的乌达兰省和塞诺省的边界，位于首都瓦加杜古东北方向约330公里处。 Westwood项目位于Doyon地产，在Bousquet镇前Doyon金矿以东2.5公里处。 萨迪奥拉金矿位于西非马里西南部，靠近塞内加尔马里边境。