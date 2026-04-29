交易 Huntsman - HUN 差价合约
关于 Huntsman
亨斯迈公司是一家差异化有机化学产品的制造商。 公司的分部包括聚氨酯、高性能产品、先进材料和纺织效果。 聚氨酯产品部门包括亚甲基二苯基二异氰酸酯，多元醇，热塑性聚氨酯和其他聚氨酯相关产品。 性能产品部分包括胺是一个中间化学品系列，马来酸酐是一种中间化学品，主要用于生产不饱和聚酯树脂。 先进材料部门包括技术先进的环氧树脂、苯氧基、丙烯酸、聚氨酯和丙烯腈-丁二烯基聚合物配方，以及高性能热固性树脂和固化剂、增韧剂和碳纳米管添加剂。 纺织效果部门从事提供纺织品的湿加工，包括预处理、着色、印刷和整理，并提供多样化的纺织化学品和染料组合。
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