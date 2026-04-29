交易 Humana - HUM 差价合约
关于 Humana
Humana Inc.是一家健康和福利公司。 公司通过三个可报告的部门运营。 零售部、团体和专业部、以及保健服务部。 零售部门包括医疗保险福利，向个人或直接通过团体医疗保险账户销售。 它还包括其管理有限收入新资格过渡（LI-NET）的合同、处方药计划以及与各州的合同，以提供医疗补助、双重资格示范和长期支持服务福利。 团体和专业部门包括向个人和雇主团体销售的雇主团体商业完全保险的医疗和专业健康保险福利，包括牙科、视力和其他补充健康福利，以及只提供行政服务的产品。 医疗保健服务部门包括药房、供应商和家庭服务，以及其他服务和能力，以促进健康和人口健康。
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