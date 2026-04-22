交易 Zepp Health - ZEPP 差价合约

关于 Zepp Health

Zepp Health Corp，前身为Huami Corp，是一家致力于用技术连接健康的公司。 它开发了一个专有技术平台，包括人工智能（AI）芯片、生物识别传感器和健康数据算法。 它从事开发智能可穿戴技术。 它设计和开发生物识别和活动数据驱动的健身和智能手表。 它以Amazfit品牌销售其产品，是小米可穿戴产品的唯一合作伙伴。 产品包括Amazfit BIP、Amazfit pace、Amazfit equator、Amazfit ARC，以及配件，如运动带、表带、耳塞、充电装置和核心追踪器。 该智能手表提供活动追踪、睡眠追踪、来自移动设备的智能通知、GPS、心率感应、防水、与手机无线同步。 它还提供了一个移动应用程序，以便在智能手表上跟踪健身信息、设置闹钟和接收呼叫通知。