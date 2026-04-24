交易 HP - HPQ 差价合约
关于 HP Inc
惠普公司是一家向个人消费者、中小型企业（SMB）和大型企业（包括政府、卫生和教育部门的客户）提供个人计算和其他接入设备、成像和打印产品以及相关技术、解决方案和服务的全球供应商。 其部门包括个人系统、打印和企业投资。 个人系统部门提供商业和消费者台式和笔记本个人电脑（PC）、工作站、瘦客户机、商业移动设备、零售点（POS）系统、显示器和外围设备、软件、支持和服务。 打印部门提供消费者和商业打印机硬件、耗材、服务和解决方案。 打印部门还专注于商业和工业市场的图形和三维（3D）成像解决方案。 企业投资部门包括惠普实验室和某些企业孵化和投资项目。
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