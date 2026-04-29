交易 Hormel Foods - HRL 差价合约

关于 Hormel Foods Corp

荷美尔食品公司是一家全球性的食品公司。 它的业务部门包括杂货店产品、冷藏食品、Jennie-O火鸡店和国际及其他。 杂货产品部门主要包括加工、营销和销售主要在零售市场销售的保质期食品，以及向零售、餐饮服务和工业客户销售营养和私人标签保质期产品。 冷藏食品分部主要包括为零售、餐饮服务、熟食店、便利店和商业客户加工、营销和销售有品牌和无品牌的猪肉、牛肉和家禽产品。 Jennie-O火鸡店分部主要包括为零售、餐饮服务和商业客户加工、营销和销售有品牌和无品牌的火鸡产品。 国际及其他分部包括荷美尔食品国际公司，该公司在国际上生产、营销和销售公司的产品。