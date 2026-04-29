交易 Hormel Foods - HRL 差价合约
关于 Hormel Foods Corp
荷美尔食品公司是一家全球性的食品公司。 它的业务部门包括杂货店产品、冷藏食品、Jennie-O火鸡店和国际及其他。 杂货产品部门主要包括加工、营销和销售主要在零售市场销售的保质期食品，以及向零售、餐饮服务和工业客户销售营养和私人标签保质期产品。 冷藏食品分部主要包括为零售、餐饮服务、熟食店、便利店和商业客户加工、营销和销售有品牌和无品牌的猪肉、牛肉和家禽产品。 Jennie-O火鸡店分部主要包括为零售、餐饮服务和商业客户加工、营销和销售有品牌和无品牌的火鸡产品。 国际及其他分部包括荷美尔食品国际公司，该公司在国际上生产、营销和销售公司的产品。
最新股票文章
阿里巴巴突破楔形整理，AI 动能回暖推动股价表现
阿里巴巴（Alibaba）正逐步成为人工智能（AI）领域中不可忽视的重要参与者。
07:52, 14 一月 2026
特斯拉财报“爆雷”后如何交易？
第二季度财报不及预期，股价盘后下跌，马斯克警告“接下来几个季度可能会较为艰难”
20:21, 24 七月 2025
宁德时代（CATL）股票预测：第三方价格目标
探索宁德时代（CATL）2025年及未来的股价预测，涵盖分析师目标价等关键信息
13:10, 11 六月 2025
英伟达股票预测：第三方价格目标
自2025年年初以来，截至4月中旬，英伟达（NVDA）股价下跌约27.37%，但同比上涨26.48%。基于4月22日开盘价98.78美元，自1月初以来，英伟达股票波动显著，受到行业特定因素以及围绕美国贸易关税的更广泛股市不确定性影响。
17:42, 19 五月 2025