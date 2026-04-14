交易 Honda Motor Co., Ltd. - 7267 差价合约
关于 Honda Motor Co. Ltd.
本田汽车有限公司是一家总部设在日本的公司，主要从事摩托车业务、汽车业务、金融服务业务和生命创造业务。 公司通过四个业务部门运营。 摩托车部门从事摩托车、全地形车（ATV）、并排车和相关零部件的研发、生产和销售。 汽车分部从事汽车和相关零部件的研究和开发、生产和销售。 金融服务分部从事其产品的销售融资和租赁。 生命创造和其他产品分部从事研究和开发，生产和销售动力产品和相关部件。
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