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关于 Home Depot Inc

The Home Depot, Inc.是一家家庭装修零售商。 公司为客户提供各种建筑材料、家庭装修产品、草坪和花园产品、装饰产品以及设施维护、修理和运营产品，并提供一系列服务，包括家庭装修安装服务以及工具和设备租赁。 该公司在美国各地，包括波多黎各联邦和美属维尔京群岛和关岛领土、加拿大和墨西哥经营着约2317家商店。 公司为两个主要客户群服务：自己动手（DIY）客户和专业客户（Pros）。 DIY客户包括购买产品并完成自己的项目和安装的房主。 专业客户主要是专业的装修商/改造商、总承包商、勤杂工、物业管理人员、建筑服务承包商和专业工匠，如电工、水管工和油漆工。