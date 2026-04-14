交易 Hitachi, Ltd. - 6501 差价合约
关于 Hitachi Ltd.
日立公司为各个领域的客户提供解决方案，包括电力/能源、工业/配电/水和其他领域。 公司在八个部门运营。 信息与电信系统部门提供系统集成、咨询、云服务和其他。 社会和工业系统部门提供工业设备和工厂、火力发电、核电和自然能源发电系统及其他。 电子系统和设备部门提供半导体制造设备和其他。 建筑机械部分提供液压挖掘机、轮式装载机和其他。 高功能材料部门提供半导体和显示器的材料及其他。 汽车系统部门提供发动机动力总成系统和其他。 智能生活和环保系统分部提供商业空调和其他。 其他部门提供光盘驱动器产品及其他。
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