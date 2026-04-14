交易 Hitachi Construction Machinery Co., Ltd. - 6305 差价合约
关于 Hitachi Construction Machinery Co Ltd
日立建机株式会社是一家总部设在日本的公司，主要从事建筑设备的制造和销售，以及提供相关服务。 公司分两个业务部门经营。 建筑机械业务部门从事液压挖掘机、超大型液压挖掘机、轮式装载机、拆除和破碎设备、金属回收设备、林业设备、刚性自卸卡车、道路设备、起重机和基础工作设备及双臂工作设备的制造和销售，以及提供与建筑设备有关的全生命周期服务。 解决方案业务部门从事采矿设备零部件的开发、制造和销售，以及提供售后服务和服务解决方案。
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