交易 Hilton Worldwide Holdings Inc. - HLT 差价合约
关于 Hilton Worldwide Holdings Inc.
希尔顿全球控股有限公司是一家酒店业公司。 该公司从事管理、特许经营、拥有和租赁酒店和度假村，以及许可其品牌和知识产权。 公司在超过119个国家和地区管理、特许经营、拥有或租赁约6,478个物业，包括约1,019,287间客房。 公司通过两个部分运营：管理和特许经营以及所有权。 管理和特许经营部分包括本公司为第三方业主管理的所有酒店，以及由本公司以外的人经营或管理的所有特许酒店。 管理和特许经营部分包括约715家管理酒店和超过5646家特许经营酒店，包括约990,857间客房。 所有权部分包括大约61个物业，共19,400多个房间。
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