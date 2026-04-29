交易 Hershey Foods - HSY 差价合约

关于 Hershey Co

好时公司是一家糖果公司。 它生产零食、巧克力和非巧克力糖果。 它的分部包括北美糖果、北美咸味零食和国际。 北美糖果分部包括美国和加拿大的传统巧克力和非巧克力糖果市场。 这包括巧克力和非巧克力糖果、口香糖和茶点产品、蛋白棒、涂抹物、零食饼干和混合料，以及茶水间和食品服务线。 北美咸味零食部分包括美国的咸味零食产品。 这包括即食爆米花、烘烤和不含反式脂肪的零食、椒盐卷饼和其他零食。 国际分部在墨西哥、巴西、印度和马来西亚有业务并为这些地区的消费者生产产品，同时也在亚洲、拉丁美洲、中东、欧洲、非洲和其他地区的出口市场分销和销售糖果产品。