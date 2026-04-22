交易 Herbalife - HLF 差价合约
关于 Herbalife
康宝莱营养品有限公司是一家全球性的营养品公司。 公司开发和销售体重管理、健康餐和零食、运动和健身、能量和目标营养产品以及个人护理产品。 它的经营分部是基于六个地区的地理业务。 北美洲；墨西哥；南美洲和中美洲；欧洲、中东和非洲（EMEA）；亚太地区（不包括中国），以及中国。 公司将其产品分为五类：体重管理、目标营养、能量、运动和健身、外部营养以及文献、促销和其他。 其产品类别包括代餐、蛋白质奶昔、混合饮料、含有草药的膳食和营养补充剂、面部皮肤护理、身体护理、头发护理产品、销售工具和教育材料。
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