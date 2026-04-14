交易 Helmerich And Payne - HP 差价合约

关于 Helmerich And Payne

Helmerich & Payne, Inc.是一家钻井解决方案的供应商，在美国陆上石油和天然气生产盆地以及南美和中东地区开展业务。 公司的钻井业务包括将公司拥有的钻井设备主要承包给石油和天然气勘探公司。 公司的钻井服务业务分为三个部分。 北美洲解决方案、墨西哥湾近海和国际解决方案。 公司的北美解决方案业务主要位于科罗拉多州、路易斯安那州、新墨西哥州、北达科他州、俄亥俄州、俄克拉荷马州、宾夕法尼亚州、德克萨斯州、犹他州、西弗吉尼亚州和怀俄明州。 其墨西哥湾近海业务在路易斯安那州和墨西哥湾的美国联邦水域进行。 其国际解决方案业务的钻机主要分布在四个国际地点。 阿根廷、巴林、哥伦比亚和阿拉伯联合酋长国。