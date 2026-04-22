交易 Helix Energy Solutions Group, Inc. - HLX 差价合约
关于 Helix Energy Solutions Group Inc.
Helix Energy Solutions Group, Inc.是一家国际海上能源服务公司。 公司为海上能源行业提供服务，重点是油井干预和机器人作业。 公司的业务分为三个部分。 油井干预、机器人技术和生产设施。 油井干预部门包括其用于进入海上油井的船只和设备，以进行油井加固或退役作业。 其机器人业务包括遥控车（ROV）、挖沟机和ROVDrill，旨在为石油和天然气及可再生能源市场提供油井干预服务和海上施工。 其生产设施部门包括Helix Producer I（HP I），一艘船形动态定位的浮动生产船，Helix快速反应系统（HFRS）以及其拥有的石油和天然气物业。
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